Кандидаты в Мосгордуму от власти, по некоторым данным, будут скрывать свою партийную принадлежность

Об этом интернет-изданию Медуза рассказали сразу два источника, близких к столичной мэрии, и подтвердил собеседник в руководстве партии власти. Все кандидаты, которых поддерживает правительство Москвы, будут баллотироваться как самовыдвиженцы. Это касается даже действующих членов фракции «Единая Россия» в Мосгордуме, которая планирует переизбраться, — добавляет издание. Выборы в городской парламент пройдут в сентябре.