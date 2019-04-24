Украинский МИД назвал продолжением агрессии решение об упрощенном предоставлении гражданства жителям районов Донбасса

Украинский МИД назвал продолжением агрессии решение России об упрощенном предоставлении гражданства жителям отдельных районов Донбасса. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случившееся вмешательством во внутренние дела страны. Кроме того, Киев обратился в Совет безопасности ООН. Украинский представитель просит международную организацию рассмотреть вопрос о нарушении Минских договоренностей. Указ об упрощении выдачи российского гражданства жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР Владимир Путин подписал сегодня. Депутат Госдумы и писатель Сергей Шаргунов, который не раз посещал подконтрольные сепаратистам районы, считает, что в Москве давно следовало взять ответственность за жителей самопровозглашенных республик.

Сергей Шаргунов напомнил, что война в Донбассе идет уже пять лет.

Решение о выдаче паспортов жителям Донбасса носит чисто гуманитарный характер, — уверяет президент Владимир Путин. По его словам, Москва не желает создавать проблемы новой украинской власти. В то же время, в Кремле считают неприемлемым, что у жителей региона нет никаких прав.