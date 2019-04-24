Солист британской группы Iron Maiden стал почетным доктором философского факультета Хельсинского университета

Солист британской хэви-метал группы Iron Maiden Брюс Дикинсон стал почетным доктором философского факультета Хельсинского университета. Как передает финская радиостанция Yle, вручение степени состоится в мае. Впрочем, уже сообщается, что сам Дикинсон не сможет на ней присутствовать. Вокалиста Iron Maiden решили отметить за вклад в развитие современной музыке. Группа признана одной из самых успешных — за время своего существования она продала более 90 миллионов дисков. Жители скандинавских стран известны как большие поклонники тяжелой музыки.