Магаданские школьники обвинили главу местного отделения «Юнармии» Павла Подпорина в домогательствах

Как передает телеканал «Дождь», подростки написали жалобу в Общественную палату России. Авторы письма утверждают, что функционер детского движения уделял «слишком близкое внимание» 17-летней школьнице и склонял ее к интимной близости. Один из разговоров она даже записала на диктофон. Запись частично расшифровало местное издание «Вечерний Магадан». Сам Подпорин сказал сайту «Открытые Медиа», что отрицает все обвинения и проблем из-за этого письма у него нет.