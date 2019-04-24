Россия начала прокачку незагрязненной нефти для Белоруссии

Это подтвердили агентство РИА Новости в концерне Белнефтехим. Сейчас республика получает сырье в объемах, которые обеспечивают работу ее перерабатывающего производства со сниженной загрузкой, — сказали в Минске. На качество российской нефти Белоруссия стала жаловаться в конце прошлой недели. Спустя несколько дней Белоруссия предупредила, что сократит экспорт нефтепродуктов. В Минэнерго России признавали, что источник загрязнения нефти находится на российской территории.