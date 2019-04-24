Боевики собирались напасть на людей, которые придут на похороны жертв прогремевших в воскресенье взрывов, — передает телеканал CNN. По последним данным, в результате теракта на Пасху погибли 359 человек. По подозрению в причастности к взрывам арестованы 60 человек. Власти говорят, что смертники, которые осуществили нападение, принадлежали к среднему классу – финансово независимых и хорошо образованных жителей страны.