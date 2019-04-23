Упрощенный порядок приема российского гражданства вводится для жителей отдельных районов Донбасса

Такой указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. О планах Москвы начать выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР пресса писала еще в середине этого месяца. Утверждалось, что процедуру могут начать уже после выборов президента Украины. В Киеве назвали сегодняшнее решение Кремля попыткой дальнейшей аннексии территорий востока Украины. Об этом, в частности, сказал «Эху» депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.