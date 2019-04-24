Движение «За права человека» оштрафовано на 300 тыс. рублей за нарушение закона об НКО
Мещанский суд Москвы признал правозащитное движение «За права человека» виновным в нарушении закона о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента.
«В отношении движения было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Котомина в среду.
По ее словам, правозащитное движение признано виновным по ч.1 ст.19.34 КоАП РФ (Осуществление деятельности
некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).
Как ожидается, это решение будет обжаловано.