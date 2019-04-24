Движение «За права человека» оштрафовано на 300 тыс. рублей за нарушение закона об НКО

Мещанский суд Москвы признал правозащитное движение «За права человека» виновным в нарушении закона о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента.

«В отношении движения было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Котомина в среду.

По ее словам, правозащитное движение признано виновным по ч.1 ст.19.34 КоАП РФ (Осуществление деятельности

некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Как ожидается, это решение будет обжаловано.