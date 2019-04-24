Матч открытия нового стадиона Динамо состоится 26 мая

В нем все же примет участие клуб-хозяин стадиона, который сыграет с тульским Арсеналом.

Очередная и самая масштабная реконструкция стадиона Динамо, который построили в 1927 году, продолжалась больше десяти лет, но и сейчас арену никак не могут окончательно открыть. Само сооружение было сдано в ноябре прошлого года. Первоначально планировалось, что в матче открытия в рамках чемпионата России встретятся Динамо и Спартак. Лучшую афишу сложно было придумать. Однако за несколько дней до игры выяснилось, что уложенный только что газон непригоден для игры. Стадион не был принят и траву пришлось стелить заново. К концу мая поле должно быть готово. От идеи сыграть здесь финал кубка России пришлось отказаться, поскольку в этом случае стадион открывали бы другие команды, ведь Динамо из этого турнира давно выбыло. Пришлось удовлетворится заключительным матчем сезона.

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что на Динамо могут сыграть первый матч будущего сезона , а именно Суперкубок.