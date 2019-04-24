Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса

Документ вступает в силу со дня публикации.

Для получения гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик необходимо подать заявление в территориальные органы российского МВД. Кроме того, требуется приложить копию имеющегося паспорта другого государства. Согласно тексту закона, рассмотрение документов должно занять не более трех месяцев. Неофициальная информация о подготовке закона об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса появилась в апреле, пишет «Новая газета». Указ, как и отмечалось, опубликовали после второго тура президентских выборов на Украине. Помощник президента Владислав Сурков назвал решение Владимира Путина «справедливым и неизбежным». По его мнению, это долг России перед русскоговорящими людьми, которые оказались в очень тяжелой ситуации из-за действий Киева.

Принятые в гражданство России жители Донбасса должны будут принести присягу.

Заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Украины Алексей Гончаренко сказал нам, что это вызов новоизбранному президенту Зеленскому.

Россия выбрала очень удобный момент об объявлении упрощенного получения российских паспортов жителями Донбасса после украинских выборов и реализует приднестровский сценарий, считает политолог Дмитрий Орешкин.

Дмитрий Орешкин добавил, что, вероятно, мы никогда не будет знать, сколько людей получили гражданство на этих территориях.