Московские полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже иконы «Взыграние младенца» из храма на территории Новой Москвы, — рассказала Интерфаксу официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в полицию обратился настоятель храма. Он рассказал, что похищение совершено во время вечерней литургии, затем неизвестная скрылась на автомобиле. Свидетели запомнили номер.

Похищенная икона была обнаружена при обыске квартиры задержанной. Возбуждено угловное едло по статье «грабеж».