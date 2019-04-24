Посол США в России: Россия должна прекратить дестабилизирующую деятельность, если хочет улучшить отношения с США

Россия должна прекратить дестабилизирующую деятельность , если действительно хочет улучшить отношения с США – заявил американский посол в Москве Джон Хантсман на борту атомного авианосца «Авраам Линкольн» в Средиземном море.

По сообщению Шестого флота ВМС США, посол наблюдает за совместными действиями сразу двух авианосных ударных групп, которые находятся в регионе. Сам Хантсман назвал авианосцы «двумястами тысячами тонн передовой дипломатии»