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15:31, 24 апреля 2019

Посол США в России: Россия должна прекратить дестабилизирующую деятельность, если хочет улучшить отношения с США

Россия должна прекратить дестабилизирующую деятельность , если действительно хочет улучшить отношения с США – заявил американский посол в Москве Джон Хантсман на борту атомного авианосца «Авраам Линкольн» в Средиземном море.
По сообщению Шестого флота ВМС США, посол наблюдает за совместными действиями сразу двух авианосных ударных групп, которые находятся в регионе. Сам Хантсман назвал авианосцы «двумястами тысячами тонн передовой дипломатии»



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