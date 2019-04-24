Президент Путин вводит упрощенный порядок приема в гражданство России жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Путин подписал соответствующий указ.

Как отмечается в тексте, решение принято " для защиты прав и свобод человека и гражданина" и «в гуманитарных целях». В соответствии с указом, жителям Донбасса, которые станут россиянами, надо будет принести присягу, — сообщает Интерфакс.

Решение президента Путина о выдаче российских паспортов жителям Донбасса абсолютно справедливый и естественный шаг, — заявил ТАСС помощник президента Владислав Сурков. По его мнению, получив российские паспорта, эти люди будут чувствовать себя «более защищенными и свободными».