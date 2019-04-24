В Москве проходит памятная акция, приуроченная к годовщине геноцида армян

В этом году исполняется 104 года с момента трагедии.

В акции на Суворовской площади сейчас принимают участие больше 200 человек. Митинг проходит под лозунгом «В единстве наша сила». В руках у многих демонстрантов — флаги Армении, но пришедшим также раздали флаги других стран, которые официально признали факт геноцида армян. Кроме того, в акции принимают участие активисты молодежного крыла ЛДПР, а также лидер партии Владимир Жириновский. Большая часть его выступления представляла собой экскурс в историю: политик напомнил об обстоятельствах геноцида и рассказал о братстве русского и армянского народов.

Кроме того, со сцены тем выступили представители армянской диаспоры в России. Лейтмотивом в их речах звучало требование к руководству Турции признать факт геноцида.

Акция проходит под надзором полиции, а на входе на Суворовскую площадь установлены рамки металлоискателей.

В результате геноцида, по разным оценкам, погибли от 600 тысяч до миллиона армян.