Они просят освободить главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Письмо, в частности, подписали Сергей Брилев, Тина Канделаки. Маргарита Симоньян. Вышинский, имеющий гражданство России и Украины задержан в Киеве около года назад по подозрению в государственной измене. В марте этого года дело направлено в суд.

Уполномоченный по правам человека в Рсоии Татьяна Москалькова рассчитывает, что при новом президенте уголовное преследование Вышинского будет прекращено.

В то же время в Кремле не возлагают надежд на благоприятный исход дела Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.