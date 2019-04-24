Французский суд вызвал Алексея Навального и его брата Олега в рамках разбирательства по «делу Ив Роше»

Их допросят в качестве свидетелей.

Предварительное заседание состоится в следующий вторник в суде города Ван, где находится штаб-квартира «Ив Роше». «Тот редкий случай, когда рад судебной повестке», — написал Алексей Навальный в соцсетях, опубликовав копию документа на имя парижского адвоката Уильяма Бурдона. По словам оппозиционера, разбирательство связано с их иском против французской компании, которая участвовала в «фабрикации» их уголовного дела в России в 2012 году. Глава ФБК отметил, что не знает, чем это все закончится, но само назначение дела показывает, что во Франции есть правосудие и к нему можно обратиться за справедливостью.



Напомним, суд в Москве в 2014 году признал братьев Навальных виновными в хищении у «Ив Роше» 55 миллионов рублей. Олег был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, Алексей к такому же сроку, но условно. В материалах дела содержалась жалоба от представителя компании, при этом во время судебных слушаний в «Ив Роше» заявили, что не имеют претензий к обвиняемым.

В конце марта стало известно, что прокуратура города Ван начала предварительное следствие по жалобе Навальных в отношении французской компании о «заведомо ложном доносе».