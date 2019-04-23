Завтра в Москве откроют мемориальную доску актеру Юрию Яковлеву на стене дома по адресу Плотников переулок, 10, где он жил с 1980 по 2013 год. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сын актера, театральный режиссер Антон Яковлев.

«Открытие памятной доски состоится завтра в день рождения Юрия Васильевича Яковлева. Он очень любил Москву и был счастлив, что жил в этих арбатских переулках. Любой желающий может прийти завтра и посмотреть, где главную часть своей жизни провел Юрий Васильевич», — сказал А.Яковлев.

Он отметил, что открытие доски состоится при участии Международного культурного центра «Слава».

Ю.Яковлев (1928-2013) – советский и российский актер, исполнитель более ста ролей в театре и кино. Известен своими работами в фильмах «Гусарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и др.