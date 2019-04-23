В российских регионах студентов привлекают на шествие «Бессмертный полк» по  разнарядке

В частности, колонны начали формировать в Северном Медицинском университете в Архангельске. Студенты утверждают, что деканаты будут контролировать явку на мероприятие.

В то же время проректор вуза по учебно-воспитательной работе Александр Оправин заверил «Эхо Москвы», что явка будет исключительно добровольной.

Ранее в Саратове преподаватели выступили против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк». Чиновников попросили «проявить здравый смысл» и не заставлять участвовать в массовых мероприятиях бюджетников, у которых «нет ни достойной зарплаты, ни уважения». Власти сочли эти заявления провокацией.