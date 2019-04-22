Из российских регионов поступают сообщения о привлечении студентов на шествие «Бессмертный полк» по разнарядке

Призывы размещают в группах университетов в соцсетях.

Информация о формировании колонны для «Бессмертного полка» появилась в сообщении Северного Медицинского университета в Архангельске. Одна из студенток ВУЗа пожаловалась на то, что деканат ее факультета намерен контролировать явку на акцию. Имя девушки есть в редакции «Эхо Москвы». Однако в интервью нашей радиостанции первый проректор вуза по учебно-воспитательной работе Александр Оправин заверил, что явка на акцию будет исключительно добровольной:

Призыв принять участие в акции «Бессмертный полк» появился в аккаунте одного из общежитий Казанского федерального университета. Указано, что должны прийти не 10 человек, форма одежды – белый верх и темный низ, для девушек – юбки, но не мини. Аналогичные посты размещены на странице «ВКонтакте» Курганской государственной сельскохозяйственной академии. На «Бессмертный полк» там собирают группу численностью не менее 25 человек.

Официально организаторы неоднократно заявляли, что разнарядок не существует, и на акцию «Бессмертный полк» люди приходят по собственному желанию.