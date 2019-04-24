Сверхбогатые россияне, скупавшие недвижимость в Майами, имеют основания опасаться, что окажутся за железным занавесом

Сверхбогатые россияне, скупавшие последние годы элитную недвижимость в Майами, имеют все основания опасаться того, что окажутся за железным занавесом из-за западных санкций и запретов на выезд за рубеж для некоторых категорий госслужащих, — пишет американское издание Дейли Бист.

Невозможность выезда за границу для десятков тысяч богатых россиян-сотрудников правоохранительных структур, а также действующие на Западе санкции привели к тому, что многие из них сдают или продают свою недвижимость в экстравагантных зданиях на Сани-Айлс Бич, в том числе, в тех объектах собственности, что имеют логотип строительных компаний действующего президента США. Агентство Рейтер два года назад провело расследование, касавшееся совладельцев высотных домов Трампа во Флориде и установило, что среди них более шести десятков россиян. Трасперенси Интернэшнл, в свою очередь, выявило среди них российских «бизнесменов, бандитов, чиновников, политиков и даже сотрудников правоохранительных органов, включая бывшего министра внутренних дел» (цитата по сайту Инопресса). Менеджер, устраивающая концерты российских артистов на побережье Флориды, заявила Дейли Бист, что в последнее время, впервые за, по крайней мере, десять лет, рейсы Москва-Майами прилетают туда полупустыми.

Издание отмечает, что, судя по заявлению одного из российских собственников недвижимости в Майами, лояльность президенту Путину и американская «русофобия» не мешают им оставаться патриотами России и одновременно инвестировать в местную недвижимость.