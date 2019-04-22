Российское правительство договорилось с нефтяниками о сдерживании стоимости бензина

Как сообщает Минфин, в этом году компании получат около 400 миллиардов рублей из Фонда Национального благосостояния за удержание цен на топливо.

Выделение средств из ФНБ это перекладывание денег из одного кармана государства в другой, — об этом «Эху Москвы» сказал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

В марте правительство решило изменить механизм компенсаций, которые позволят нефтяникам сдержать цены на бензин. Такими источниками станут акцизы и надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых.