Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток в рамках своего первого визита в Россию

В четверг у него состоится встреча с президентом Владимиром Путиным.

На железнодорожный вокзал Владивостока Ким Чен Ын приехал на своем бронепоезде. Его помощники расстелили красную ковровую дорожку перед тем местом, где, по протоколу, должна была остановиться дверь вагона лидера КНДР. Однако расчеты оказались не совсем точными: состав проехал пару лишних метров, и ему пришлось немного сдать назад. После этого перед дверью выложили портативный трап, по нему Ким Чен Ын ступил на платформу вокзала во Владивостоке. Он был одет в черные шляпу и пальто и пребывал в хорошем настроении. Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретил северокорейского лидера уже на площади перед вокзалом. Там их приветствовал военный оркестр, а после небольшого разговора Ким Чен Ын сел в лимузин и отправился на остров Русский в кампус Дальневосточного федерального университета. Его машину на протяжении нескольких метров сопровождали более десятка охранников, которые в какой-то момент перешли на бег – аналогичную картину, в частности, можно было видеть перед началом встреч с участием Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа.

Последний раз лидер Северной Кореи посещал Россию еще в 2011 году. Визит совершал отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир.

Во Владивостоке для высокопоставленного гостя подготовили большую программу. Во время визита глава КНДР по некоторым данным может посетить штаб Тихоокеанского флота, океанариум, а также местные заводы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что Ким Чен Ын провезут по маршруту, которым ранее проходили его дед и отец.

Губернатор выразил надежду на то, что пребывание северокорейского лидера в России оставит у него хорошие впечатления.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что надеется обсудить с российским президентом Владимиром Путиным проблему межкорейского урегулирования.

Поезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока, корейский руководитель вышел из вагона бронепоезда в хорошем настроении.