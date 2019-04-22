Деканат СГМУ опроверг информацию о принуждении студентов к участию в акции «Бессмертный полк»

Деканат Северного Государственного Медицинского Университета (СГМУ) опроверг информацию о принуждении студентов к участию в акции «Бессмертный полк». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый проректор по учебно-воспитательной работе Александр Оправин.

«Никаких квот на «Бессмертный полк» мы не выделяем, никаких принудительных мероприятий не проводим. Мы дали об этом сообщение, но участие студентов добровольно и по зову сердца», — сказал он.

Ранее одна из студенток СГМУ пожаловалась, что деканат факультета, на котором она учится, планирует контролировать явку учащихся на акцию «Бессмертный полк».