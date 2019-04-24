В  Россию впервые приехал нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Во Владивостоке его встречали хлебом-солью и цветами. С вокзала Ким Чен Ын поехал на лимузине на остров Русский, где завтра состоится его первая встреча с президентом Путиным, — сообщили сегодня в Кремле.

Северокорейскую делегацию во Владивостоке будут угощать традиционной русской кухней – борщом и пельменями. Обязательно будет икра, — рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он уточнил, что попробовать русскую кухню изъявили желание сами корейцы. При этом губернатор добавил, что Ким Чен Ын привез с собой своих поваров.