Союз нефтегазопромышленников РФ: Компенсации за сдерживание цен на топливо будут выплачены за счет повышения НДПИ

Компенсации нефтяникам за сдерживание цен на топливо будут выплачены за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

«Они хотят это возложить на самих нефтяников, повысив налог на добычу полезных ископаемых, который и так уже зашкаливает. Из фонда возьмут для компенсации, а у нефтяников еще сколько-то отнимут за счет увеличения налога. То есть нефтяники мало что выиграют», — сказал он.

Ранее в пресс-службе Минфина РФ сообщили, что в 2019 году нефтекомпании получат 400-450 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния за сдерживание цен на топливо.