Федерация футбола Испании может продать Суперкубок страны Саудовской Аравии

Фанатам нужно будет покупать не только билеты на матчи, но и туры в страну Персидского Залива. Если переговоры между Федерацией и правительством Саудовской Аравии закончатся успешно – Суперкубок Испании в течении шести лет будет проходить в значительном отдалении от Пиренейского полуострова. Фактически федерация продает эль-классико, поскольку в Суперкубке участвуют чемпион страны и обладатель Кубка Короля, то есть велика вероятность, что это будут Реал и Барселона. Чтобы шансы были практически стопроцентными планируется изменить формат соревнований, в которых будут принимать участие не две команды, а четыре. – чемпион, вице-чемпион и финалисты кубка, которые сыграют в формате Финала Четырех. Как сообщает газета Марка стоимость контракта может составить 30 миллионов евро.

Многие коммерческие лиги практикуют проведение матчей в других странах. Клубы НХЛ и НБА регулярно играют в Европе и Азии, но речь идет о рядовых матчах, а не о тех, где на кону стоит престижный трофей.