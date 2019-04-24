Домашние кинопросмотры могут приравнять к пиратству

Это следует из проекта постановления Верховного суда.

Прослушать новый музыкальный альбом или посмотреть кино без согласования с автором можно только в кругу семьи. В противном случае это будет считаться публичным использованием произведения. На это нужно разрешение правообладателя и оплата его вознаграждения. Такие разъяснения дал Верховный суд в проекте постановления Пленума по вопросам интеллектуальной собственности. Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на документ, если дойдет до суда, служителям Фемиды придется разбираться, кто присутствовал на показе или импровизированном концерте: есть ли между зрителями или слушателями родственные связи, как часто и долго они общаются, какой у них характер взаимоотношений. Кстати, это же положение касается кафе, ресторанов, торговых центров, фитнес-клубов и других компаний, которые используют произведения в качестве музыкального сопровождения.

В то же время совершенно бесплатно и без согласований можно создавать пародии и карикатуры на произведения. Правда, если автор сочтет шарж или пародию порочащей его честь и достоинство, он вправе обратиться в суд или использовать иные меры защиты своей репутации.