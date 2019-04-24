Житель Новгородской области, которого оштрафовали за нецензурный пост «ВК» в адрес Путина, обжалует решение суда

Житель Новгородской области, которого оштрафовали за нецензурный пост «ВКонтакте» в адрес Путина, обжалует решение суда. Речь идет о первом применении новой административной статье о неуважении к власти.

О штрафе в 30 тысяч рублей, который был выписан жителю города Малая Вишера Юрию Картыжеву, стало известно накануне. Новость о первом наказании по новой статье вызвала большой резонанс. К делу подключилась международная правозащитная группа «Агора» — интересы мужчины будет представлять адвокат Дмитрий Герасимов. По словам главы «Агоры» Павла Чикова, апелляция на решение новгородского суда будет подана в 10-дневный срок.

Картыжева оштрафовали за публикацию «ВКонтакте» поста с текстом «Путин – сказочный (далее матерное слово)». Сегодня в соцсетях начался флэшмоб – пользователи пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием президента. Некоторые пытаются угадать пропущенное слово, другие, включая бизнесмена Евгения Чичваркина, прямо называют самый очевидный вариант, который представляет собой цитату из фильма «Даун Хаус».

Пост, ставший поводом для вынесения штрафа Картыжеву, появился на его странице «ВКонтакте» 31 марта – через два дня после того, как в России вступил в силу закон о неуважении к власти.