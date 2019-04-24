Кортеж лидера КНДР прибыл на остров Русский во Владивостоке

Завтра в одном из корпусов местного университета Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Власти города подготовили для северокорейского лидера программу по маршруту, по которому ранее проходили его дед и отец. Об этом сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Губернатор выразил надежду на то, что пребывание Ким Чен Ына на приморской земле оставит у него хорошие впечатления. Глава КНДР, как ожидается, пробудет в России до субботы.