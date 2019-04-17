Глава муниципальной кампании «Яблока» предложил штабу Навального сотрудничать на выборах в Петербурге

Глава муниципальной кампании «Яблока» Максим Кац предложил политику Алексею Навальному сотрудничать на грядущих выборах. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если бы мы объединились в Петербурге, мы бы уничтожили все провластное поле. Я готов хоть завтра встретиться с Навальным и договориться с ним о сотрудничестве», — сказал он.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся 8 сентября 2019 года. Помимо губернатора, петербуржцам предстоит избрать муниципальных депутатов в 107 муниципалитетах.