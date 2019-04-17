Из ряда регионов поступают сигналы о привлечении студентов на шествие «Бессмертный полк» по разнарядке

Как следует из официальных публикаций некоторых университетов в соцсетях, ВУЗы активно формируют свои колонны для участия в акции. Подобный призыв в частности, разместила на своей странице «ВКонтакте» Курганская государственная сельскохозяйственная академия. Она объявила о наборе группы на «Бессмертный полк» численностью не менее 25 человек, а в качестве требований указала «желание увековечить память героев». Схожее сообщение опубликовано в аккаунте одного из общежитий Казанского федерального университета. Там указывается, что от каждого дома для участия в шествии требуется не менее 10 человек. Среди требований – белый верх и темный низ. Девушки же, как отмечается, должны надеть длинные юбки. Кроме того, о формировании своей колонны для «Бессмертного полка» говорится в сообщении Северного Медицинского университета в Архангельске. При этом одна из студенток ВУЗа пожаловалась на то, что деканат факультета, на котором она учится, будет контролировать явку на акцию. Имя девушки есть в редакции «Эха Москвы». Декан этого факультета отказалась отвечать на вопросы радиостанции.

В предыдущие годы студенты также жаловались на разнарядку со стороны ВУЗов для участия в «Бессмертном полку». В этом году на принуждение также жалуются работники бюджетных организаций из разных регионов. В то же время организаторы шествия называют его добровольным.