Россиян смогут сохранить доход при смене пенсионного фонда

Об этом говорится в законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, который был разработан Минфином и ЦБ.

Гражданам разрешат поменять свой НПФ без потерь: согласно тексту законопроекта, новые взносы будут сразу передаваться в фонд, в который человек приходит. Деньги, которые успели собраться на счете в старом НПФ, будут переданы в недельный срок после их фиксации. По закону этот период не может превышать пяти лет с момента заключения договора, пишет газета «Коммерсантъ».

В действующей системе инвестдоход с пенсионных накоплений может быть утрачен при смене фонда. Это произойдет в том случае, если с момента предыдущей фиксации прошло меньше пяти лет. Эти потери уже превысили 120 миллиардов рублей.

Кроме того, Минфин и ЦБ планируют обязать пенсионные фонды выбирать стратегию получения прибыли. Вариантов два – либо долгосрочное инвестирование, но редкое получение вознаграждение, либо краткосрочное, с частым доходом, но и с высокими рисками.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, новая система индивидуального пенсионного капитала может заработать с 2020 года.