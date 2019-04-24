Илон Маск обвинил прессу в двойных стандартах на фоне новостей о возгорании автомобиля «Тесла»

Основатель компании написал, что ежегодно из-за пожаров в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания погибают тысячи людей. Но внимание журналистов привлёк случай именно с электромобилем, в результате которого никто не пострадал. По словам Маска, риск возгорания машины с электрическим двигателем на 500 процентов ниже, чем с мотором внутреннего сгорания.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл на парковке в Шанхае. Электромобиль «Тесла» самовозгорелся, когда внутри никого не было.