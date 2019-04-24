Главный врач футбольного клуба «Зенит» осмотрит в СИЗО Александра Кокорина, арестованного по делу о драках

Медик уже прибыл в следственный изолятор, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный ФСИН. Защита футболиста неоднократно просила допустить к нему врача «Зенита» из-за травмированного колена. Сам Кокорин и его младший брат Кирилл, а также футболист Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий арестованы после участия в двух конфликтах в центре Москвы. Им предъявлены обвинения по статьям побои и хулиганство.