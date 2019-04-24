В России произошел первый случай, когда за мельдоний был отстранен не спортсмен, а врач

В врачебно-физкультурном отделении одного из лечебных учреждений Санк-Петербурга врач прописал спортсменке мельдоний. Она отказалась его принимать, напомнив специалисту, что препарат входит в список запрещенных ВАДА, Однако, вместо того, чтобы отменить назначение врач отстранил спортсменку от тренировок. Как сообщает пресс-служба РУСАДА представитель девушки обратился с жалобой, которая вызвала разбирательства. В результате выяснилось, что врач не имеет спортивной специализации и этот случай у него не первый. По тем же причинам он запретил заниматься спортом еще 9 атлетам. В результате, к врачу и заведующему отделением были применены меры административного характера, а самого специалиста перевели на работу, которая не связана со спортсменами.

Мельдоний был включен в список запрещенных препаратов в 2016 году.