Местные чиновники выступили против вывоза мусора из Москвы в Архангельскую область

На многочисленные акции протеста уже выходили жители региона.

Вопросы к строительству мусорного полигона возникли у Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росводресурсов и местных властей. Администрация ближайшего поселка Урдома просит признать возведенные конструкции самостроем и снести. Уже было подано обращение в суд, однако в ответ поступил отказ. Поселение находится рядом со строящимся полигоном. Работы там начали без технического проекта, разрешений и общественных обсуждений, пишет газета «Ведомости».

Росводресурсы отмечают, что полигон планируют создать в зоне санитарной охраны и это создаст угрозу загрязнения источника питьевой воды. Росприроднадзор просил суд оштрафовать компанию «Технопарк», которая занимается строительством, на 800 тысяч рублей за бурение скважин для воды без лицензии. Но суд снизил сумму штрафа вдвое.

Мусор из Москвы планируют сжимать в брикеты и вывозить в Архангельскую область. Об этом решении осенью объявили столичная мэрия и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.