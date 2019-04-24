Правительство и нефтяные компании наконец согласовали параметры продления стабилизации цен на бензин

Субсидии на топливо будут увеличены за счет самих нефтяников.

После долгой дискуссии стороны договорились, что компенсация части упущенной прибыли от реализации топлива на российском рынке вместо экспорта будет проводиться за счет введения акцизов практически на все жидкие нефтепродукты. Теперь они будут облагаться по ставке дизельного топлива. При этом нефтепродукты, которые используются для бункеровки, дальнейшей переработки и производства тепла и электроэнергии, получат налоговый вычет, говорится в сообщении на сайте правительства. Помимо этого, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) увеличат на 75 рублей за тонну при цене нефти в диапазоне от 55 до 80 долларов за баррель. При дальнейшем росте цены на нефть прибавка к НДПИ будет равномерно расти до 204 рублей за тонну. Исключение составят проекты, в отношении которых заключены адресные межправительственные соглашения.

В свою очередь нефтяные компании обязуются обеспечить снижение цен на дизельное топливо до уровня октября прошлого года с учетом инфляции и увеличения ставки налога на добавленную стоимость.

По экспертным оценкам поступления в бюджет от акциза на темные нефтепродукты и от роста НДПИ составят примерно 75-85 миллиардов рублей в год.