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10:30, 24 апреля 2019

Заседание по делу о теракте в петербургском метро пройдет сегодня в Северной столице

На скамье подсудимых 11 человек, все они не признают свою вину.

Рассматривает дело о теракте в петербургском метро Московский окружной военный суд. Заседание начнется в 11 часов. Все фигуранты дела заявляют о своей невиновности. По их словам, они оговорили себя под пытками. Некоторые из подсудимых утверждают, что показания из них выбивали в некой секретной тюрьме ФСБ. Также фигуранты настаивают, взрывчатые вещества им в квартиры подбросили при обыске. Члены Общественной наблюдательной комиссии уже потребовали от Генпрокуратуры и Следственного комитета проверить эти сообщения.

Напомним, по версии следствия, теракт организовала одна из запрещенных в России исламских группировок. В уголовном деле сотни томов. В прошлом году суд заочно арестовал предполагаемого лидера этой группировки. Другого мужчину, обвиняемого в вербовке фигурантов этого дела, ранее приговорили к пяти годам заключения.

В результате теракта в петербургским метро в апреле 2017 года погибли 15 человек и террорист-смертник.



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