Крымские виноделы предупредили о возможной приостановке производства на длительный срок

Это связано с возникшим дефицитом бутылок.

Крупные винодельческие предприятия могут встать на шесть-девять месяцев. Об этом говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко депутату Госдумы Дмитрию Белику, которое цитирует РБК. Отмечается, что с нехваткой стеклотары производители столкнулись после того, как у одного из двух ключевых поставщиков в Крыму компании «Кавминстекло» сменился владелец. Контроль перешел к американским акционерам. И они сообщили о намерении прекратить поставки на полуостров из-за санкций США. Восполнить выпавший объем за счет второго поставщика «Русджама» не получилось. Компания не может обеспечить нужный объем и ассортимент. Найти же быстро нового поставщика стекла довольно сложно: бутылки разрабатываются специально под заказчика.

Проблема усугубляется тем, что возникла она в самый разгар туристического сезона. В результате производители вина, в том числе «Массандра», «Новый Свет», «Инкерман», «Золотая Балка» и Севастопольский винный завод, «понесут колоссальные убытки», отмечает Липко. Он называет ситуацию «критической».

Как рассказал один из крупных крымских производителей вина, прекратить отгрузку «Кавминстекло» просит всех поставщиков-посредников с 1 мая, без переходного периода.