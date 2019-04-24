В социальных сетях запущен флешмоб в поддержку оштрафованного по закону о неуважении к власти

В России такой приговор вынесли впервые.

Пользователи соцсетей задаются вопросом, что именно могло быть оскорбительным для президента в написанной фразе «Путин – сказочный *******». Кроме того, продолжают ее различными эпитетами, большинство из которых критического характера. В постах отмечают, что власть пытается с помощью штрафов заставить уважать себя. Жителя Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам обвиняемый опубликовал аудиозапись приговора суда в YouTube. Там слышно, как судья зачитывает суть правонарушения: «31 марта 2019 года Картыжев разместил в социальной сети «ВКонтакте» две записки с фрагментами текста «Путин — сказочный (матерное слово)» и графическим изображением президента России Путина». Цитату приводит сайт Znak.com. Пост Картыжева обнаружил старший оперуполномоченный местного МВД. Закон о неуважении к власти вступил в силу за два дня до появления записи.

Максимальный штраф по новому закону составляет 100 тысяч рублей.