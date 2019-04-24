Япония собирается остановить атомные электростанции, которые не отвечают нормам антитеррористической безопасности

По данным агентства Киодо, местные власти установили для каждой АЭС свой срок, в которые энергетические компании должны обеспечить меры по защите. Сейчас в стране работают 8 реакторов, но правительство рассчитывает в будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

После аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» в 2011 году Япония возложила основную нагрузку по энергоснабжению на тепловые станции.