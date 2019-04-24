Студент, убивший 20 человек в керченском колледже, пошёл на преступление из-за унижений со стороны одногруппников

Об этом сказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе лекции во Всероссийском государственном университете юстиции. По его словам, причиной произошедшего стало «унижение на основе имущественного положения». В итоге, добавил Бастрыкин, Владислав Росляков пошёл на убийство.

Стрельба в керченском политехническом колледже произошла в октябре прошлого года. Нападавший открыл огонь по студентам и преподавателям, а после покончил с собой.