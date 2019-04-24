Полиция Шри-Ланки осуществила контролируемый взрыв подозрительного мотоцикла у одного из кинотеатров в городе Коломбо

В ведомстве сообщили, что хотели открыть и осмотреть его багажник. Тем временем число жертв крупнейшей в истории страны террористической атаки достигло 359 человек.

Власти Шри-Ланки продолжают проводить задержания подозреваемых в серии терактов в ряде городов островного государства. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на одного из министров, арестованы уже более ста человек. Тем временем американский телеканал CNN со ссылкой на источник утверждает, что индийские спецслужбы заранее предупреждали своих коллег из Шри-Ланки о готовящихся взрывах. По данным собеседника телеканала, эти сведения были получены после допроса одного из членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). В частности, как отмечается, он назвал имя предполагаемого организатора серии терактов Захрана Хашима. Он, как отметил источник, связан с одной из местных экстремистских группировок. В свою очередь, газета «Хиндустан Таймс» утверждает, что спецслужбы Индии также предупредили Шри-Ланку и о новой готовящейся террористической атаке.

Серия из восьми взрывов в Шри-Ланке произошла в воскресенье. Объектами атак стали католические церкви, где проходили пасхальные службы, а также крупные гостиницы. Теракты, по данным властей, были совершены смертниками.