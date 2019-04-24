Китай, по некоторым данным, использовал американские спутники в обход запрета

По сведениям газеты «Уолл стрит джорнал», добиться свих целей страна смогла с помощью сети офшоров и владельцев космических аппаратов. Среди тех, кто был задействован в этой схеме, издание называет компанию «Боинг». При этом компаниям из США официально запрещено продавать в КНР спутники. Однако, поскольку Вашингтон считает Гонконг независимым от Пекина, этому специальному административному району удалось получить группировку из девяти космических аппаратов.