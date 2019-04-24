В белгородской колонии найден мёртвым мужчина, осуждённый за убийство 9-летней девочки

Как пишет «Коммерсантъ», следователи не уточняют, есть ли не теле арестанта признаки насильственной смерти. Но, по некоторым данным. он мог быть убит сокамерниками.

Речь идёт о Павле Белашове, убившем девочку в июле прошлого года в посёлке Уразово. После того, как выяснилось, что преступник — цыган, а его жертва русская, там вспыхнули погромы и беспорядки на этнической почве. В адрес цыганской общины поступали угрозы, в посёлке подожгли два дома.