В штабе Владимира Зеленского посоветовали не встречаться с Владимиром Путиным одни на один

К переговорам с российским лидером нужно привлекать третьи страны. Об этом в эфире телеканала ZIK сказал член команды Зеленского, бывший сотрудники украинского Министерства обороны Иван Апаршин. Среди таких посредников он назвал США и Великобританию. Апаршина называют одним из кандидатов на пост министра обороны.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины. За него проголосовали почти три четверти избирателей.