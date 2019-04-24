На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

По данным Reuters, это произошло в кинотеатре города Коломбо.

Ранее индийские спецслужбы предупредили власти страны об угрозе новых террористических атак. Информация о готовящемся нападении была получена в ходе допроса мужчины, задержанного в Индии. Как передаёт телеканал CNN, предполагаемый террорист раскрыл имя мужчины, который является одним из смертников.

8 взрывов произошли на островном государстве во время празднования Пасхи, в том числе были атакованы 3 церкви и 3 отеля. По последним данным, жертвами нападений стали 359 человек.