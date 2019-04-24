Крымские виноделы могут остановить работу из-за нехватки стеклянных бутылок

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ассоциацию виноградарей и виноделов «Севастополь». Одно из двух основных предприятий по производству бутылок стало частью американского концерна, поэтому прекращает поставки в Крым из-за санкций. Виноделы говорят, что им компании «Массандра», «Новый Свет», «Инкерман» и Севастопольский винный завод понесут колоссальные убытки в связи с остановкой производства в самый разгар туристического сезона в Крыму.