Роспотребнадзор будет сегодня судиться с поставщиком еды «Московский школьник»

Алексей Навальный связывает компанию с бизнесменом Евгением Пригожиным. Между тем сама фирма требует от оппозиционера компенсаций.

В картотеке Арбитражного суда Москвы указано, что предприятие заподозрили в нарушении административного кодекса. «Московский школьник» якобы не выполнил предписание контролирующих органов.. Еще одна претензия – нарушение регламента, которое повлекло вред или угрозу здоровью граждан. Санкция по этим статьям – штраф до 600 тысяч рублей, сообщал ранее ТАСС. Детали иска не уточняются.

Судам предстоит рассмотреть еще несколько дел, связанных с «Московским школьником». Жалобу на предприятие направили две столичные школы. Сама фирма после массового заболевания кишечными инфекциями в столичных образовательных учреждениях решила засудить «Фонд борьбы с коррупцией», ее основателя Алексея Навального и его соратницу Любовь Соболь. В своем расследовании они связали «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината «Конкорд». С ответчиков требуют дать опровержения и взыскать полтора миллиарда рублей.

В пресс-службе «Конкорда» заявили РБК, что Пригожин не связан с «Московским школьником».