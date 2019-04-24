В России, по некоторым данным, вынесено первое наказание по статье о неуважении к власти

Жителя Новгородской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за две нецензурные публикации в соцсетях в адрес президента.

Протокол был составлен на жителя города Малая Вишера Юрия Картыжева, пишет интернет-издание «Медуза». Оно отмечает, что сам 34-летний мужчина выложил запись заседания суда, на которой слышно, как судья зачитывает суть правонарушения. Речь, как следует из выложенного фрагмента, идет о нецензурном тексте в адрес президента Владимира Путина и его графическом изображении. Эти публикации в социальной сети «ВКонтакте», как утверждается, Картыжев сделал в конце марта – спустя два дня после того, как закон о неуважении к власти вступил в силу. Штраф в 30 тысяч рублей, который был назначен мужчине – минимальный по данной статье, максимально она предусматривает санкции до 100 тысяч рублей в случае первого нарушения. Как пишет в своем телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, административное дело Картыжева по новому закону является первым в России, где было вынесено наказание. Оно, впрочем, пока не вступило в силу.

Ранее в Роскомнадзоре уже сообщали о применении других норм закона о неуважении к власти. Речь шла о блокировке сайтов ярославских интернет-изданий, опубликовавших новости об оскорбляющем Путина граффити на здании местного управления МВД.